Presentato il progetto “Salviamo il 900”

Presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, sono stati presentati i lavori in corso di svolgimento di “Brindisi ‘900”, nell’ambito del progetto “Salviamo il ‘900”. L’obiettivo è quello di riscoprire e valorizzare l’arte del ‘900 pugliese, attraverso la creazione di un ecosistema digitale che possa realmente rendere accessibile questa ricchezza e valorizzare in termini culturali ed economici il patrimonio artistico. Alla conclusione del progetto, verrà creato un Archivio Digitale che potrà essere consultato mediante la realizzazione di una Enciclopedia digitale del Novecento Pugliese, un sito internet tematico e gallerie virtuali 3D. È importante focalizzare il fatto che tutto sarà fruibile gratuitamente. Un progetto importante che unisce cultura, innovazione e identità territoriale, che ha come obiettivo rendere accessibile il patrimonio artistico del secolo scorso. Potranno, così, essere riscoperte le collezioni d’arte contemporanea locali. Il progetto è finanziato attraverso il bando TOCC (Transizione Organismi Culturali e Creativi), incentivo promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia. Anna Consales