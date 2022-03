PRESENTATO IL PROGETTO “START ME UP-LUM ME UP-TAKE ME UP” PRESSO L’ALBERGHIERO DI BRINDISI

Nell’ambito degli incontri dedicati alle Start up d’impresa, mercoledì 2 marzo 2022, l’Università LUM “Giuseppe Degennaro” e l’Istituto Alberghiero Pertini di Brindisi, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Marcello Castellano, hanno avviato una collaborazione che si è concretizzata nella presentazione del Progetto “Start me up – LUM me up – Take me up”.

Al progetto, avviato in forma sperimentale, partecipano diversi Istituti di Istruzione Secondaria pugliesi; l’Alberghiero S. Pertini è l’unica scuola che rappresenta il territorio Ionico-Salentino. Il percorso di Start up d’Impresa è stato presentato dal Prof. Antonello Tarzia, Prorettore all’Orientamento & Placement dell’Università LUM, e dal Prof. Ivano De Turi, docente di Business Model Innovation.

Il progetto, che rappresenta un’assoluta novità come approccio didattico perché configurato anche come PCTO, è rivolto alle classi quinte, che vengono sollecitate a lavorare in forma di cooperative learning su idee di innovazione imprenditoriale e strutturazione di un modello di business nell’ambito di un contest. Le idee progettuali, presentate in forma di Pitch, verranno poi valutate in base a originalità, capacità espositiva e appeal per il mondo imprenditoriale da una Commissione composta da docenti dell’Università LUM, esponenti del mondo dell’impresa e docenti degli Istituti secondari superiori. Ai gruppi di lavoro che presenteranno le idee più innovative si offrirà la possibilità di arricchire la propria esperienza formativa attraverso il coinvolgimento in ulteriori attività presso l’Università LUM, in collegamento con il mondo delle imprese.

Alla buona riuscita della presentazione del percorso PCTO di orientamento e sviluppo d’idea d’impresa, presso la Sala Conferenze della Scuola, hanno contribuito i Professori Maria Chirico e Gianluca Vantaggiato, funzioni strumentali all’Orientamento dell’Istituto Pertini