Presentato il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni della città di Brindisi

Presso la Sala M. M. Guadalupi del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del programma degli eventi religiosi e civili relativi ai Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, e il prof. Teodoro De Giorgio. È stato illustrato il programma religioso che, sicuramente, riuscirà a coinvolgere tutti. Sabato 24 agosto, alle ore 19.30, si terrà la Processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi dal Santuario di Santa Maria degli Angeli alla Basilica Cattedrale e inizieranno, così, i solenni festeggiamenti. Tanti saranno i momenti di preghiera per approfondire l’importanza dei Patroni della città. Sabato 31 agosto si terrà la sempre suggestiva processione a mare con le reliquie e le statue dei Santi Patroni dal Porticciolo Turistico al porto interno, con sbarco banchina antistante la Scalinata Virgilio e sarà, sicuramente, il momento clou dei festeggiamenti. Grande attesa, anche, per i fuochi pirotecnici con sottofondo musicale. Saranno giornate molto intense quelle dedicate ai Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, patroni della città di Brindisi, che si concluderanno martedì 3 settembre, alle ore 19.00, presso la Basilica Cattedrale con la Santa Messa presieduta dal nostro Arcivescovo S. E. Rev. ma Mons. Giovanni Intini, in occasione del 10° Anniversario di Sacerdozio di don Mimmo Roma. Anche per quanto riguarda il programma civile, tutto è stato organizzato nel migliore dei modi, con interessanti incontri culturali, con le bancarelle che saranno installate lungo i corsi, le luminarie e il lunapark che sarà realizzato in piazzale Spalato. Grande attenzione alla sicurezza, per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi, anche in previsione delle decine di migliaia di persone che affolleranno la nostra città, soprattutto nella giornata di sabato. Prepariamoci a vivere questi giorni con la consapevolezza dell’importanza della devozione ai nostri Santi Patroni. Anna Consales