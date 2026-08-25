Presentato il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Brindisi



Presso la Sala M. M. Guadalupi del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del programma degli eventi religiosi e civili relativi ai Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, L’Assessore Giuseppe De Maria, il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Antonino e l’Arch. Fabio Stefano Lacinio, Dirigente Tecnico Comune di Brindisi. È stato illustrato il programma religioso che prenderà il via giovedì 27 agosto con l’arrivo delle reliquie dei Santi Patroni presso la Parrocchia San Nicola, quartiere Paradiso. Sabato 29 agosto, dopo la Santa Messa, partirà la Processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi dal Santuario di Santa Maria degli Angeli alla Basilica Cattedrale. Venerdì 4 settembre si terrà la Processione dei Santi Patroni da P. Duomo al Tosello, all’incrocio dei corsi. Seguirà l’accensione delle luminarie. Sabato 5 settembre si terrà la sempre suggestiva Processione a mare dei Santi Patroni che, quest’anno, è particolarmente importante perché sono 250 anni dalla prima processione a mare. Le reliquie dei Santi Patroni partiranno dal Castello Alfonsino in direzione Porticciolo Turistico. Partirà, quindi, la solenne Processione a Mare dei Santi Patroni dal Porticciolo Turistico alla Scalinata Virgilio. Seguiranno i tanto attesi fuochi pirotecnici che, quest’anno, saranno, in parte, silenziosi per venire incontro alle esigenze degli animali. Domenica 6 settembre si terrà la Santa Messa Pontificale in Piazza Duomo. Infine, lunedì 7 settembre i festeggiamenti si concluderanno con la Processione con le reliquie di San Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale al Santuario di Santa Maria degli Angeli, con rientro in Cattedrale. Tanti saranno gli appuntamenti che coinvolgeranno i fedeli. Anche per quanto riguarda il programma civile, tutto è stato organizzato nel migliore dei modi, con interessanti incontri culturali. Per quanto riguarda le bancarelle, sono 78 gli stalli posizionati nelle vie prestabilite. Grande attenzione alla sicurezza per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi, anche in previsione delle tante persone che affolleranno la nostra città. Sono state predisposte le navette che collegheranno le aree parcheggio al centro. Sarà possibile trovare le locandine con il programma dettagliato nelle Chiese e nell’infopoint. Tutto è pronto, prepariamoci a vivere questi giorni con devozione e con un pensiero alle persone più fragili, perché festeggiare i Santi Patroni significa partecipare a una festa di comunità per eccellenza. Anna Consales