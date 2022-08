PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE DI FRANCAVILLA

Un programma di iniziative che prende avvio dall’8 settembre e che mira a conquistare e coinvolgere

ogni target al fine di rendere viva l’attesa dei tre giorni di festeggiamenti. È la festa in onore di Maria

SS. della Fontana, patrona e protettrice della città di Francavilla Fontana. Il programma civile è curato

dal Comitato Festa Patronale, presieduto da Pietro Balsamo, radunando un bel gruppo di giovani

francavillesi. Nel giorno della festa, il 14 settembre, la mattina si celebra la messa pontificale nella

Basilica pontificia minore, presieduta dal vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, concelebrata dal

parroco della Basilica, mons. Alfonso Bentivoglio, e dal clero cittadino. A mezzogiorno l’omaggio

floreale del Comitato alla statua esposta tutto l’anno in piazza Umberto I, la piazza centrale della città.

Alle ore 19,00 la processione tra le vie cittadine con la partecipazione del clero, delle sette

confraternite e delle istituzioni cittadine. In piazza, anche la cartolina con l’annullo filatelico speciale,

a cura di Poste Italiane e della Pro Loco. Come da tradizione, questo è il giorno della banda e dei

fuochi. Di buon mattino la città è svegliata dalla diana di colpi oscuri e dal giro delle bande.

Protagoniste il Gran Concerto Bandistico “Città di Francavilla Fontana”, vanto e gloria cittadina, che

si esibisce in cassarmonica e la formazione bandistica della locale associazione “Giuseppe Verdi” che

percorre in lungo e largo tutti i quartieri della città con tappe presso l’ospedale civile e la casa di

riposo, per portare ovunque il messaggio di gioia e di speranza. Lo spettacolo pirotecnico chiude a

mezzanotte questo lungo e atteso giorno di festa. La festa entra però nel vivo già nel giorno della

vigilia, il 13 settembre, alle ore 17, con i giochi tradizionali e l’attesissimo tiro alla fune su via Roma

che quest’anno vedrà impegnati 712 concorrenti, tanti quanti gli anni della città, fondata il 14

settembre 1310. L’accensione delle luminarie, allestite dalle ditte Vincenzo Memmola e Giuseppe

Memmola e Illuminazione Faniuolo, avviene da piazza Umberto I alle ore 20,30 con un classico e

corale conto alla rovescia e lo spettacolo musicale dell’artista francavillese Rocky G.Vox

accompagnato dai Francavilla Posse e Dangerous. Alle ore 22:00 in piazza Giovanni XXIII sale sul

palco il Canzoniere Grecanico Salentino, il miglior gruppo di world music al mondo. L’eco del

concerto risuonerà tra le vie del centro storico il 15 settembre, a partire dalle 18:00, con le ronde

spontanee. Sempre il 15 settembre, nella patria del coach Vincenzo Fanizza, è attesa in cassarmonica

la presentazione dell’ultima nata tra le locali e ambiziose società di pallavolo, la VipoStore Volley. A

cura dell’amministrazione comunale, il 15 settembre in piazza Giovanni XXIII c’è anche il concerto di



Malika Ayane. Gli eventi del 14 e 15 settembre sono trasmessi in diretta in tivù e sui canali social di

Antenna Sud e Antenna Sud Extra, del Gruppo Domenico Distante. Tanti gli eventi collateral

partire dall’8 settembre, con mostre, concerti, degustazioni, visite guidate, laboratori per ragazzi. Tutte

le informazioni, gli aggiornamenti, le dirette sono disponibili sulla pagina facebook del Comitato:

www.facebook.com/ComitatoFestaFF