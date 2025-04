Presentato il programma della “Pasquetta Brindisina”

Presso la Sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della IV edizione della “Pasquetta Brindisina”, che si terrà presso il Parco “19 maggio 2012″, (noto come Parco Cillarese). Saranno 14 giorni di divertimento dal 21 aprile al 4 maggio dedicati a tutti, bambini, adulti e famiglie. Il Maestro Carmine Iaia ha presentato”Fungle”, il nuovissimo format, nato dalla collaborazione con il fratello Armando Iaia. “Fungle”, divertimento senza età, con animazione, street food, sport, dj set, schiuma party, live band, angolo della bellezza, luna park, holi party, con ospiti eccezionali. Sono stati coinvolti nell’organizzazione alcuni brindisini doc trasferitisi a Roma, come Mattia Cozzetto e il fratello Francesco, fondatori della Cozzetto Media Company, che da oltre 10 anni curano e gestiscono il marketing per PMI, multinazionali e grandi aziende. Hanno partecipato alla conferenza il Maestro Carmine Iaia, ideatore e organizzatore dell’evento, l’Assessore Livia Antonucci e il dott. Mattia Cozzetto, co-fondatore della Cozzetto Media Company. Ha coordinato la conferenza il giornalista Nico Lorusso che ha evidenziato tutti i vari appuntamenti. Il maestro Iaia ha ringraziato per il patrocinio gratuito il Comune. Si prospettano giornate intense e coinvolgenti per divertirsi all’aria aperta e condividere tante attività in una location incantevole, uno dei polmoni verdi della città. Si inizia il 21 aprile con il taglio del nastro. Sicuramente un’iniziativa lodevole, che evidenzia grande amore per la città. Un’opportunità imperdibile per i brindisini. Anna Consales