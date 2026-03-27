Presentato il programma della “Pasquetta brindisina”



Presso la Sala Guadalupi di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa, moderata dal giornalista Nico Lorusso, per la presentazione della V Edizione della “Pasquetta brindisina”, che si terrà presso il Parco “19 maggio 2012”, (noto come Parco Cillarese). L’evento, targato Carmine Iaia, in tandem con le associazioni di “Uniti per lo Sport”, gode del patrocinio gratuito del Comune di Brindisi e lo slogan di quest’anno è:”…la più grande di sempre”. Presenti alla conferenza: il M° Carmine Iaia, organizzatore e Presidente della ASCR “Uniti per lo Sport”, l’Assessore Giuseppe De Maria, l’Assessore Lucia Vantaggiato e Armando Iaia. Saranno 9 giorni di divertimento: 4-5-6 aprile, 24-25-26 aprile e 1-2-3 maggio dedicati a tutti, bambini , adulti e famiglie. La Pasquetta brindisina si conferma una grande festa collettiva, tra sport, intrattenimento, divertimento e sapori, il tutto in una location tanto cara ai brindisini per la possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta. Le associazioni sportive della ASCR “Uniti per lo Sport”, metteranno a disposizione di tutti: istruttori, allenatori e maestri qualificati che coinvolgeranno tutti in varie discipline. Brindisi sarà completamente interessata da questa festa che, ormai da anni, viene organizzata con serietà e impegno, con l’obiettivo di offrire giornate di divertimento in un parco che, da sempre, costituisce una vera e propria “opportunità”, senza allontanarsi dalla città. Il M° Iaia ha curato l’organizzazione in ogni minimo particolare perché il suo obiettivo è fare qualcosa di bello per la sua città. Sono stati ringraziati gli sponsor che hanno voluto contribuire attivamente allo svolgimento della manifestazione. Il 4 aprile, alle ore 10.00, ci sarà il taglio del nastro e tutto avrà inizio. Ci saranno giostrine e gonfiabili a cura dei fratelli Montenero; Animazione per bambini, dalle 14.00 alle 18.00, a cura di “Que LocuRa”; musica con i Vanexa, dalle 14.00 alle 17.00; Manifestazione Regionale a cura di Boxeiaia, dalle 17.00 alle 21; Pallavolo Koru, dalle 17.00 alle 20.00. Ci saranno, anche, spazi dedicati al Food. Un programma ricco ed entusiasmante che, sicuramente, vedrà una grande partecipazione. Anna Consales