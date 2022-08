PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI

Presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma degli eventi religiosi e civili, relativi alle prossime festività dei Santi Patroni. È intervenuto il Sindaco Riccardo Rossi, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale e il comandante della Polizia Locale Antonio Orefice. Dopo due anni di limitazioni, dovute alla pandemia, quest’anno, finalmente, si torna in modalità pre-covid per quanto riguarda l’organizzazione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Ci saranno le processioni e, per quanto riguarda la processione a mare, sarà nuovamente la nave della Marina Militare a trasportare le Statue dei Santi Patroni. Tutto è stato organizzato nel migliore dei modi per organizzare la viabilità soprattutto nei giorni clou dei festeggiamenti. Ricco il programma civile e religioso con tante iniziative culturali molto importanti, dalla spettacolo “The Lion King-il cerchio della vita siamo noi” a cura dell’AIPD, allo spettacolo “L’elmo e la Croce” con Stefano Miceli e Luca Ward, giusto per citarne alcuni. Ci saranno le giostre, le bancarelle e non poteva mancare lo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti sono stati organizzati con tanto impegno e voglia di tornare alla normalità che è mancata tanto in questi due anni bui che abbiamo vissuto. È un momento comunitario per eccellenza e grande spazio è stato dato a tutte le dimensioni dell’umano. Anna Consales