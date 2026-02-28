Presentato il programma di valorizzazione 2026 della Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” con l’Associazione “Le Colonne”

Venerdì 26 febbraio 2026, presso la Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino (BR), si è tenuto un importante incontro per la presentazione del programma di valorizzazione che vedrà l’Associazione “Le Colonne”, con la Presidente ,dott.ssa Anna Cinti, impegnata a garantire la fruizione e valorizzazione del sito per renderlo vivo e attuale. L’Associazione “Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea”, con sede a Brindisi, è impegnata da oltre dieci anni nella promozione del patrimonio storico, artistico e culturale della città e del territorio circostante. La dott.ssa Cinti ha presentato il suo staff che avrà parte attiva nel progetto che si propone di lavorare con la comunità e per la comunità. Verranno coinvolte, in particolare, le nuove generazioni per renderle partecipi della bellezza del patrimonio storico e artistico. Il progetto che il Comune ha messo in atto ha l’obiettivo di rilanciare la Pinacoteca “Salvatore Cavallo”, omaggio al legame tra l’artista, suo figlio Stefano e San Michele Salentino. “Arte per crescere” è il programma che è stato realizzato e che comprende attività molto interessanti che avranno luogo da marzo fino a dicembre. Al termine, si vedrà quale sarà stato l’impatto della Pinacoteca sul territorio. Un progetto ambizioso che, sicuramente, avrà un riscontro positivo perché soltanto con la cultura si può “arricchire” un territorio. Presenti le autorità civili e militari, artisti, giornalisti e tanti curiosi che hanno partecipato a una approfondita visita guidata che ha permesso di visionare le opere d’arte, così da apprezzarne la bellezza. Non è mancato un intermezzo musicale molto applaudito. È tutto pronto e a marzo avranno inizio visite guidate e attività laboratoriali. San Michele Salentino sarà coinvolto in una vera e propria “rinascita” culturale e diventerà un luogo vivo e stimolante. Anna Consales