Presentato il Protocollo d’Intesa “Accordo di Rete per la Parità di Genere”

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi si è tenuto l’incontro per la sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa- Accordo di Rete per la Parità di Genere”. L’evento ha visto come soggetti firmatari: Arpal Puglia- Ambito Territoriale di Brindisi, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi e Confindustria Brindisi/Comitato Imprenditrici. Ha moderato l’incontro Marina D’Amato, Funzionaria Centro per l’Impiego di Brindisi. La Parità di Genere promuove l’uguaglianza di opportunità, di accesso alle risorse e di trattamento per tutti, indipendentemente dal fatto che siano uomini, donne o persone di identità di genere non binaria. È necessario aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l’indipendenza economica di donne e uomini. Bisogna promuovere la parità tra uomo e donna in tutti i campi e ridurre, quindi, il divario in materia di retribuzioni, salario e pensioni. Si devono combattere gli stereotipi e porre fine alla violenza di genere. Le donne devono poter scegliere liberamente il proprio percorso di vita senza alcuna limitazione. Anna Consales