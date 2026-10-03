Presentato il Report “Genitori non si nasce”

“Il progetto”Genitori non si nasce”, proposto all’Amministrazione Comunale di Brindisi dalla pedagogista Elvira D’Alò, ha suscitato in me una immediata curiosità. Infatti, fino a quel momento non avevo immaginato che si potesse, con tanta semplicità e facilità, fare incontrare cittadini di uno stesso quartiere e farli discutere di temi importanti che in prevalenza vengono affrontati in perfetta solitudine-Giuseppe Marchionna”. Presso la Biblioteca del Vicolo, ex Convento S. Chiara, Brindisi, si è tenuta la presentazione ufficiale del Report “Genitori non si nasce”, un progetto dell’Amministrazione comunale nei quartieri di Brindisi, proposto dalla dott.ssa Elvira D’Alò. L’incontro, che ha visto una grande partecipazione, si è rivelato un’occasione per conoscere esperienze vissute nei Laboratori da mamme, papà, ragazzi e nonni. È intervenuto Francesco Mauro, Vice Presidente Yeahjasi Brindisi APS e Resp.le Biblioteca del Vicolo, per i saluti e introdurre l’argomento dell’incontro. Il Sindaco Giuseppe Marchionna, autore della prefazione del volume, ha focalizzato l’importanza del progetto che ha ritenuto valido tanto da promuoverlo come Amministrazione Comunale. È intervenuta Lucia Vantaggiato, Assessore alla Pubblica Istruzione. La docente Tiziana Mollesui ha portato avanti l’intervista evidenziando i risultati conseguiti e le riflessioni sulle risposte dei genitori ai diversi in-put operativi sulla genitorialità oggi. La pedagogista Elvira D’Alò, ideatrice del progetto, con il suo impegno costante ha ritenuto essenziale fare una riflessione aperta sul mestiere più difficile del mondo, quello di essere genitori, qualcosa che non si può apprendere dai libri di testo, né una condizione che si può acquisire automaticamente con la nascita di un figlio. È un percorso particolarmente impegnativo, fatto di tentativi, ascolto reciproco e, soprattutto, tanto impegno da parte di tutti. Viviamo in un’epoca in cui i modelli educativi tradizionali sono messi costantemente alla prova dai cambiamenti sociali e digitali tanto veloci e, proprio in questa ottica, l’incontro si è rivelato un’occasione speciale per imparare a instaurare una comunicazione efficace tra adulti e ragazzi. Francesco Buongiorno, divulgatore culturale, è intervenuto per le considerazioni finali. Anna Consales