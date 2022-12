PRESENTATO IL ROMANZO DI GIANDOMENICO VACCARI “IL MURO SCIALBO”

Presso la Sala Conferenze Ex Convento delle Scuole Pie, si è tenuta la presentazione del romanzo d’esordio di Giandomenico Vaccari:”Il muro scialbo”. Antonio Melcore ha salutato i presenti e Rosy Barretta ha introdotto l’argomento della serata. Un incontro molto interessante e coinvolgente. Ha dialogato con l’autore Carmelo Grassi che è riuscito a focalizzare i temi più accattivanti del romanzo. Giandomenico Vaccari, figlio d’arte, è stato direttore artistico del San Carlo di Napoli e del Verdi di Trieste, consulente artistico del Teatro dell’Opera di Roma, sovrintendente del Petruzzelli di Bari e attualmente dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Un romanzo intenso, un racconto “on the road” come lo chiama l’autore, un “viaggio” durato otto anni, un desiderio di scrivere inseguito da sempre. È la storia di Andrea Flebas e del suo tormentato amore per la cantante lirica Nicole. Un romanzo che vuole rappresentare la debolezza dell’uomo e le sue ossessioni. Carmelo Grassi, dopo avere ampiamente dialogato sul romanzo, ha ricordato le tante collaborazioni con Giandomenico Vaccari che hanno portato alla realizzazione di progetti importanti nel corso degli anni. Anna Consales