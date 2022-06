PRESENTATO IL ROMANZO “IL VEGGENTE CRIMINALE”

Presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuta la presentazione del romanzo di Simona Pino D’Astore “Il veggente criminale”. Ha dialogato con l’autrice Lorella Livieri, con le letture di alcuni brani a cura di Adriano Dagnello. Sono intervenuti: Valentina Fanigliulo, consigliere Provincia di Brindisi e l’editore Pietro Graus. “Ci sono storie che sembrano possibili solo nei romanzi, ma se le scriviamo è probabile che siano già accadute nella realtà”. Un romanzo appassionante che riprende un fatto di cronaca realmente accaduto. I nomi dei personaggi, coinvolti nella vicenda, sono stati cambiati perché vi è ancora in atto un procedimento giudiziario, anche se, in realtà, sono facilmente riconoscibili. È la storia di un ragazzo con una dote speciale: vede la Madonna che lui chiama “Mamma Celeste”. Nasce la curiosità e in tantissimi vogliono verificare la veridicità di queste voci. I seguaci si moltiplicano e anche Anna, una giornalista, decide di conoscere il giovane e ne rimane completamente coinvolta, diventando una seguace a tutti gli effetti. Il ragazzo, dopo essere stato scomunicato, viene preso sotto l’ala di un importante prelato che lo protegge. La sua vera vita, però, viene a galla e sarà proprio Anna che, per prima, riuscirà a smascherarlo. Una vicenda complicata, un procedimento giudiziario in atto e tanta rabbia per come sia stato possibile permettere di ingannare tante persone. Anna Consales