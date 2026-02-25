

Presso la Sala Conferenze dell’ex Convento delle Scuole Pie, è stato presentato il “VI volume dell’archivio storico brindisino”, nell’ambito della Rassegna Letteraria “Pagine Erranti”. L’appuntamento, “Nuovi studi sulla storia di Brindisi”, è stato promosso dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade-Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia-Brindisi Brigata Amatori Storia e Brindisi Città che legge. Hanno dialogato con gli autori: il prof. Giacomo Carito e il prof. Giuseppe Marella, entrambi della Società di Storia Patria per la Puglia Soci B.A.S. È intervenuto, per gli indirizzi di saluto, Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti. Un volume molto importante per la nostra città, che raccoglie saggi e ricerche storiche su Brindisi e il suo territorio. Vengono focalizzate le figure culturali che sono state importanti e che hanno segnato la storia locale, come Giuseppe Marzano e Rosario Jurlaro.

Giuseppe Marzano, educatore, scultore e fondatore del Liceo Artistico. Raffaele Iurlaro, altro storico importante, giornalista e scrittore brindisino, fu direttore della Biblioteca Arcivescovile “Annibale De Leo” che trasformò in un importante centro culturale della città. Ha pubblicato vari saggi e articoli sulla storia, l’arte e la cultura di Brindisi e del Salento. Durante l’incontro, sono stati mostrati alcuni video interessanti inerenti l’argomento dei saggi presenti nel libro che rappresenta una imperdibile fonte di storia della nostra città da un punto di vista critico. Una raccolta eterogenea di saggi di vario argomento che ha visto la partecipazione di alcuni autori che hanno dato il loro valido contributo. Importante anche la presenza di un ampio reportage fotografico che documenta eloquentemente le trasformazioni urbanistiche della città intervenute tra gli anni 60 e 70. Una città che viene rivelata attraverso mille sfaccettature. Anna Consales