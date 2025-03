Presentato il volume dedicato alla storia della banda musicale nella città di Mesagne

Il volume di Franco Prettico “LA BANDA MUSICALE A MESAGNE” che ha ricostruito attraverso documenti e testimonianze l’ultra centenaria storia della compagine musicale cittadina, è stato presentato dal giornalista ed esperto di bande musicali Giuseppe PASCALI e dallo stesso Autore nella cornice di un gremito Teatro Comunale.

La serata, condotta dal giornalista Cosimo Saracino, ha registrato gli interventi di Rita FASANO, pronipote del famoso musicista mesagnese M°. Ferdinando FASANO, di don Angelo GALEONE già parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano, di Emanuele CASTRIGNANO’ poeta dialettale che ha ricordato la figura di un protagonista della banda cittadina Luigi “Cici” Caliolo, del M° Cosimo MILONE che ha diretto la banda negli anni ’70 e del M.° Rino CARPARELLI che ha ricordato alcuni aneddoti legati alla banda.

Il Sindaco Toni Matarrelli e l’assessore Omar Ture hanno omaggiato rispettivamente la signora Baldari, vedova del M° Benito Baldari e la soprano Valentina Urbano.

Gli intermezzi musicali, molto apprezzati dal pubblico, sono stati eseguiti dal Concerto Bandistico “Fasano-Leo” diretto dal M°. Francesco POCI. Tra gli altri un inedito proprio del M°. Fasano, “Un saluto da Napoli” ed un altro, scritto da Poci, “Mesagne in festa”.

In conclusione il Sindaco Matarrelli ha ringraziato Franco Prettico per il prezioso volume “che arricchisce la importante bibliografia comunale e rinnova la lunga tradizione cittadina in tema di musica”.