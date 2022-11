PRESENTATO L’EVENTO “CAMMINATA E CORSA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

Presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per presentare la “Camminata e Corsa Rossa” e il progetto educativo nelle scuole superiori. L’evento è stato organizzato dal maestro Carmine Iaia, patrocinato dal Comune di Brindisi e promosso in tandem con le associazioni sportive brindisine di “Uniti per lo sport”. “Non bisogna insegnare alle donne nel difendersi dagli uomini ma agli uomini nel saper trattare le donne”, con queste parole il maestro Carmine Iaia ha esposto il pensiero che ha guidato l’organizzazione di un progetto così importante. Novembre è il mese della lotta alla violenza contro le donne e l’idea di unire lo sport a una serie di iniziative che coinvolgeranno alcune scuole è sicuramente vincente. Educare ed informare le nuove generazioni è essenziale affinché si possano cambiare atteggiamenti riprovevoli che, ancora oggi, purtroppo, vengono considerati normali. Quasi giornalmente la cronaca ci riporta notizie di terribili violenze che le donne sono costrette a subire e che, spesso, non vengono denunciate per vari motivi. Per non parlare dei tanti orribili omicidi, situazioni che, probabilmente, si sarebbero potute evitare con un minimo di informazione e, soprattutto, con una maggiore fiducia verso le istituzioni che possono sicuramente dare un aiuto concreto. Il 27 novembre ci sarà la camminata e corsa rossa per donne e uomini, senza alcuna competizione, ma insieme per dare un forte ed importante messaggio. Ha coordinato la conferenza il giornalista Nico Lorusso. Anna Consales