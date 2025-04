Presentato l’evento “Lungo la Appia Traiana”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per presentare l’evento “Lungo la Appia Traiana”. È stato illustrato l’itinerario a tappe in tre giornate dal 25 al 27 aprile, tra Brindisi e Bari, dedicato alla via Appia Traiana patrimonio UNESCO. La partenza sarà venerdì 25 aprile alle ore 9, dalle Colonne Romane di Brindisi. L’evento rientra nell’ambito della Appia Week, festival delle comunità che si affacciano sulla via Appia Patrimonio UNESCO. Saranno tre giorni in bicicletta lungo la costa adriatica, 150 km tra Brindisi e Bari su diversi e suggestivi itinerari, quali l’Appia Traiana, la Via Francigena e la Via del Procaccia. Sarà un itinerario tra dune costiere, falesie, lame e gravine, un racconto delle epoche storiche, ma, anche, un racconto d’arte. Questo tratto dell’antica Via Appia si trasforma in un racconto a pedali, che intreccia natura, arte e storia, ideato dal Coordinamento FIAB Puglia e Basilicata, con la collaborazione tra i Comuni della fascia costiera, l’Università del Salento, Legambiente Puglia e WWF. Un evento importante per il coinvolgimento dei territori. La Via Appia rappresenta un patrimonio collettivo ed è necessario riappropriarci di questo patrimonio e capirne l’effettiva importanza. Tre giorni che saranno, sicuramente, un’occasione unica e imperdibile. Anna Consales