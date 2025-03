Presentato l’evento “Mundial Beach Soccer 2025- Città di Brindisi”

Presso la Sala M.M. Guadalupi di Palazzo di Città, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione dell’evento “Mundial Beach Soccer 2025- Città di Brindisi”, in programma nei giorni 11, 12 e 13 luglio 2025 a Brindisi, presso la località Apani- Litoranea Brindisi Nord, lido Guna Beach. La città ospiterà le quattro nazioni più forti al mondo, (Italia, Francia, Argentina e Brasile), che si sfideranno per un evento sportivo che, sicuramente, appassionerà tutti. Tre giorni imperdibili di sport, divertimento, agonismo e spettacolo, con tanti campioni e sorprese. Il Beach Soccer è uno sport che riesce a regalare colpi di scena e a coinvolgere gli spettatori. Durante la conferenza stampa è stato presentato l’intero programma della manifestazione internazionale che si preannuncia come un’ottima vetrina per la nostra città. Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti della manifestazione e, per ogni ora di collegamento, ci sarà un minuto dedicato a Brindisi. Ci sarà un coinvolgimento totale della città con tanti eventi organizzati in concomitanza della grande manifestazione sportiva. Il Sindaco, inoltre, ha anticipato che verrà installato un palco in prossimità della Scalinata Virgiliana, sicuramente il punto più strategico della città. Anna Consales