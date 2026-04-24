Presentato Protocollo d’Intesa tra Comune di Brindisi e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM). Marchionna: “Il ruolo strategico di Brindisi in un Mediterraneo digitale, più sicuro, collaborativo e capace di far convivere diverse culture”.

Nella Sala della Giunta del Comune di Brindisi, è stato presentato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 aprile 2026, il Protocollo d’Intesa tra Comune di Brindisi e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) per la realizzazione e lo sviluppo sinergico di nuove iniziative di ricerca, innovazione e divulgazione in campo di Blue economy e tutela dell’ecosistema marino.

“Il protocollo che stiamo firmando oggi rappresenta un passo concreto per valorizzare il mare come risorsa non solo ambientale da tutelare, ma anche come motore di sviluppo per il territorio”, ha sottolineato Vladana Vujosevic, Componente del Comitato Esecutivo e Coordinatrice Territoriale per la Regione Puglia dell’Osservatorio. “Parliamo di Blue Economy, ma anche di un obiettivo chiaro – ha proseguito -: rafforzare il legame tra la città e il porto, due realtà che devono dialogare sempre di più e crescere insieme. L’Osservatorio lavorerà in questa direzione, favorendo il dialogo tra istituzioni, autorità e tutti gli attori del settore mare, attraverso iniziative che presenteremo prossimamente nel dettaglio”. Vujosevic ha poi precisato che “l’Osservatorio intende così contribuire a rendere la città di Brindisi sempre più attrattiva, sostenibile e integrata con il suo porto”, perché l’obiettivo “è trasformare questo protocollo in azioni concrete e risultati visibili”.

Ricordando il percorso amministrativo svolto dall’Amministrazione, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, nel manifestare “totale condivisione degli obiettivi che complessivamente si pone l’Osservatorio nazionale per la cura del mare” ha inteso andare oltre la “prima e più immediata missione del Protocollo che è la tutela del mare” e ha manifestato accordo sull’ampliamento “della nostra collaborazione soprattutto agli eventi che afferiscono al campo generale della blue economy rispetto alla quale – ha spiegato il sindaco – noi abbiamo la Città di Brindisi e il porto di Brindisi che hanno ruoli strategici soprattutto per quanto attiene la transizione ambientale, energetica e anche digitale che stiamo portando avanti sia pur tra mille complessità”. E Marchionna ha esplicitato ancor più i temi della collaborazione, spiegando che “uno dei nostri obiettivi è appunto del Mediterraneo digitale, rispetto al quale ci poniamo con riferimento a un mare che possa essere più sicuro, più collaborativo e soprattutto che possa far convivere diverse culture, religioni e approcci alla vita”.