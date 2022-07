PRESENTATO SIMBOLO “ALLEANZA VERDI E SINISTRA ITALIANA E RETI CIVICHE”

Presentazione simbolo “Alleanza Verdi e Sinistra italiana & Reti civiche”

Oggi, martedì 26 luglio 2022, si è tenuta a Roma la presentazione del simbolo “Alleanza Verdi e Sinistra italiana & Reti civiche”, il nuovo simbolo unitario di Europa Verde e Sinistra Italiana per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Giustizia sociale e ambientale sono le due emergenze del nostro tempo, che la politica dei palazzi colpevolmente ignora.

La nostra è una proposta politica chiara, coraggiosa e alternativa alla pericolosa destra nazionalista, classista e negazionista.

Vogliamo garantire un futuro alle prossime generazioni, in un Paese più giusto, libero e sostenibile.

Questo è il simbolo con cui ci presenteremo alle prossime elezioni politiche, questo è il simbolo da votare per un cambiamento reale, radicale. Perché non è vero che non c’è alternativa, e lo stiamo dimostrando.

E’ ora di liberare nuove energie.