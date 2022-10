PRESENTATO “THE GREATEST SHOWMAN-IL MUSICAL”

Presso la Sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, è stato presentato “The Greatest Showman- il Musical” che si terrà il 13 novembre 2022 presso il Nuovo Teatro Verdi. Lo spettacolo è dedicato alla storia di Phineas Taylor Barnum, inventore del circo e soprattutto scopritore di umanità. Imprenditore e circense statunitense, nato il 5 luglio 1810 e morto il 7 aprile 1891, viene ricordato soprattutto per la capacità di attrarre spettatori al Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus, grazie ad un’intensa pubblicità murale e giornalistica. Nel 1871 fondò “il più grande museo del mondo”, un misto di circo equestre, serraglio e baraccone da fiera, che fece il giro del globo. Il musical, in scena in prima nazionale presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il 13 novembre, si preannuncia come uno spettacolo strepitoso, un vero kolossal con un cast di 120 artisti, di cui circa 70 costantemente in scena. “Una banda di matti che ha creduto nel progetto.” Essendo un musical con risvolti sociali, grazie alla collaborazione con l’AIPD Brindisi, ci saranno anche ragazzi con la sindrome di Down che faranno parte del cast. Durante alcuni brani verrà utilizzato il linguaggio L. I. S. (linguaggio internazionale dei segni). Il progetto ha voluto evidenziare le realtà emarginate dando così la possibilità di essere coinvolte in questa grande produzione. Il musical nasce nel Salento e la maggior parte del cast sono ragazzi salentini. Saranno 95 minuti pieni di energia e vitalità. Tutto il pubblico sarà coinvolto e, per ogni tappa, sono previste sorprese. Per quanto riguarda Brindisi, ci sarà uno spettacolo all’esterno del Teatro ad attendere il pubblico. Una grande produzione, un progetto veramente importante e motivante. Anna Consales