Presentato ufficialmente il progetto “Green Cards”

“Green Cards: impara, sperimenta, lavora! Il percorso che trasforma competenze green e digitali in opportunità reali”. Presso la Casa di Quartiere “Minimus”, gestita dal WWF Brindisi, si è tenuta la presentazione ufficiale di Green Cards, il percorso per formare i “Sustainability Expert” del domani, iniziativa promossa e realizzata da Project School, lead partner del progetto, in collaborazione con il Comune di Brindisi. Un progetto molto ambizioso che tende a formare professionisti capaci di accompagnare imprese e organizzazioni nella transizione verso modelli di sviluppo sostenibili, responsabili e innovativi. Sono previste 450 ore di formazione e 6 mesi di tirocinio retribuito presso imprese pugliesi che aderiscono. Il progetto è rivolto ai giovani tra 18 e 30 anni che potranno iscriversi fino al 1 dicembre 2025, ed è sostenuto e finanziato interamente dalla Villum Fonden, la fondazione danese legata al gruppo VELUX. Un percorso che porterà alla nascita del “Sustainability Expert”, una figura essenziale e imprescindibile. Sono le professioni del domani, uno sbocco professionale importante e, sicuramente, una seria opportunità per i giovani affinché possano decidere di restare nella loro terra. Il progetto mira a formare e coltivare nel Salento un ecosistema di Sustainability Expert certificati. La serata si è conclusa con un momento informale dedicato al networking, con un aperitivo a cura dell’Hospitale del Turista e Cantine Risveglio, e un DJ/Live set di Afro Radio Raheem. Anna Consales