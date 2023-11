PRESENTAZIONE A BRINDISI DE “IL MASSACRO DELL’INNOCENZA”

“IL MASSACRO DELL’INNOCENZA”. Presentazione a BRINDISI presso il MACRAME’

Venerdì 24 Novembre alle ore 17.30 2023, presso il Centro Culturale MACRAME’

in Via Islanda 87 (quartiere Bozzano) a Brindisi, lo psichiatra Francesco Colizzi presenterà il suo ultimo lavoro editoriale : “IL MASSACRO DELL’INNOCENZA”, un dramma in tre atti che partendo dai Vangeli ci parla della realtà attuale.

“La strage degli innocenti su ordine di Erode il Grande, raccontata solo in uno dei Vangeli canonici, quello di Matteo, probabilmente non è mai avvenuta.

Ma sono invece innumerevoli gli eccidi, le uccisioni, i maltrattamenti, gli abusi, le violenze di ogni tipo sui bambini in tutto il mondo.

Per questo la storia della strage di Betlemme è insediata potentemente nell’immaginario collettivo. Essa ha sempre esercitato una potente suggestione su artisti di ogni tempo e su vasti strati della popolazione.

Ed è indubbia l’altissima attenzione del Gesù storico per i bambini, la cui rinnovata innocenza egli propose agli adulti di recuperare per ottenere la salvezza.”

L’incubo ricorrente di un eccidio di bambini amareggia le notti del giovane Gesù, fino a quando scopre della strage degli innocenti ordinata da Erode.

In Gesù, il sopravvissuto, l’incubo trapassa in un immenso sogno: annunciare il Regno della nuova innocenza.

La sua predicazione però esige che egli stesso venga ucciso. Il sacrificio di Cristo sulla croce basterà a porre termine ai massacri e agli abusi dell’infanzia?

L’avvicinarsi del Natale e la drammatica situazione in Palestina rende ancora più attuale e interessante questo incontro che vedrà la partecipazione del rappresentante provinciale UNICEF di Brindisi Raffaele Romano.

Francesco Colizzi, nato e vive ad Ostuni, in Puglia.

Psichiatra e psicoterapeuta, è stato direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi. Impegnato nel volontariato internazionale, è stato per sei anni presidente nazionale dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau.

Ha pubblicato libri creativi e di saggistica: Inseguendo le cose (Schena 1996), Danzatori e orchestrali (Barbieri 1998), Un potere più grande (La Meridiana 2010), Eutopia (La Meridiana 2012), L’aggiustatore di destini (Manni 2015), La suggeritrice (Manni 2021).