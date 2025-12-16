Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Presentazione alla cittadinanza della terza edizione del calendario storico cronologico  brindisino   ( 1941-46)

Le associazioni “Fare verde” e “Immagina Brindisi” sono liete di presentare alla città la edizione (1941-46) del calendario storico brindisino, che fa seguito ai calendari ( 1900-32; 1933-40)

Stiamo mantenendo, nonostante le difficoltà finanziarie il primo obiettivo che, a partire dal 2023, ci siamo prefissati: proporre la memoria storica della città quale possibile punto di partenza per una progettazione:

  • che riconosca il ruolo che ha avuto la città nella storia nazionale 
  •  che non tradisca i valori della tradizione e l’aspetto paesaggistico
  • che sul futuro di questa città chiami a responsabilità, in una gestione partecipata, ogni ente,

istituzione ed associazione.

  • che dia il giusto riconoscimento a personalità che si sono distinte rendendo onore non solo

alla nazione ma anche alla città; come ad es.: soldati noti morti in missioni, dei quali in epigrafi conserviamo la memoria, ma anche i  dispersi, morti nei campi di concentramento; volti di

commercianti, di chi ha con coraggio e determinazione ha difeso e portato il valore formativo del cinema in città; ai luoghi di ritrovo e dove portare i bimbi a divertirsi.

Tutti  dobbiamo sentirci  impegnati nel processo di educazione civile, morale e culturale delle giovani generazioni al fine di condurli ad investire con orgoglio la competenza acquisita in vari campi in questa città: son troppe le famiglie che hanno figli  in varie parti d’Italia e la città “ invecchia”

Continueremo nell’opera di supporto didattico alle scuole di ogni ordine e grado, fornendo agli insegnati, in modalità gratuita, dei campioni del calendario.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning