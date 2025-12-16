Presentazione alla cittadinanza della terza edizione del calendario storico cronologico  brindisino   ( 1941-46)

Le associazioni “Fare verde” e “Immagina Brindisi” sono liete di presentare alla città la edizione (1941-46) del calendario storico brindisino, che fa seguito ai calendari ( 1900-32; 1933-40)

Stiamo mantenendo, nonostante le difficoltà finanziarie il primo obiettivo che, a partire dal 2023, ci siamo prefissati: proporre la memoria storica della città quale possibile punto di partenza per una progettazione:

che riconosca il ruolo che ha avuto la città nella storia nazionale

che non tradisca i valori della tradizione e l’aspetto paesaggistico

che sul futuro di questa città chiami a responsabilità, in una gestione partecipata, ogni ente,

istituzione ed associazione.

che dia il giusto riconoscimento a personalità che si sono distinte rendendo onore non solo

alla nazione ma anche alla città; come ad es.: soldati noti morti in missioni, dei quali in epigrafi conserviamo la memoria, ma anche i dispersi, morti nei campi di concentramento; volti di

commercianti, di chi ha con coraggio e determinazione ha difeso e portato il valore formativo del cinema in città; ai luoghi di ritrovo e dove portare i bimbi a divertirsi.

Tutti dobbiamo sentirci impegnati nel processo di educazione civile, morale e culturale delle giovani generazioni al fine di condurli ad investire con orgoglio la competenza acquisita in vari campi in questa città: son troppe le famiglie che hanno figli in varie parti d’Italia e la città “ invecchia”

Continueremo nell’opera di supporto didattico alle scuole di ogni ordine e grado, fornendo agli insegnati, in modalità gratuita, dei campioni del calendario.