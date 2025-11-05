Presentazione dei candidati del Partito Democratico della provincia di Brindisi alle Elezioni Regionali Puglia 2025

Presentazione ufficiale dei candidati del Partito Democratico della provincia di Brindisi al Consiglio Regionale della Puglia, in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025.

_📅 Venerdì 7 novembre 2025_

🕚 Ore 11.00

📍 Ostello della Gioventù – Brindisi_ Oltre al segretario provinciale del Pd Francesco Rogoli, saranno presenti i candidati:

Maurizio Bruno

Fabio Giorgino

Isabella Lettori

Toni Matarrelli

Antonella Vincenti

L’incontro sarà occasione per illustrare le priorità programmatiche del Partito Democratico per la Puglia e per la provincia di Brindisi, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo territoriale, del lavoro, del welfare e dei servizi ai cittadini.