Presentazione del libro di Carmen Nolasco:”Le parole non dormono tranquille”

Presso la Biblioteca di Brindisi – MediaPorto, si è tenuto un nuovo appuntamento con la rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’Altro di sé”. Carmen Nolasco ha presentato il suo libro:”Le parole non dormono tranquille. Istruzioni per scrivere con (e contro) ChatGPT”. Ha dialogato con l’autrice Michele Bombacigno. Il libro può ritenersi una guida rivolta agli scrittori affinché non perdano la loro libertà espressiva nell’era dell’intelligenza artificiale. Non è stata soltanto una presentazione, ma, piuttosto, una conversazione con Carmen e Michele, entrambi scrittori ed editor, che hanno voluto focalizzarsi sulla scrittura e il mondo editoriale e di come l’intelligenza artificiale possa essere un’opportunità, o un rischio. Carmen Nolasco è curiosa di tutto ciò che è nuovo e che, quindi, può aiutare positivamente, a patto che se ne faccia un uso consapevole. L’intelligenza artificiale può sicuramente rappresentare una valida risorsa, soprattutto per quanto riguarda le ricerche che porterebbero via tanto tempo. Ovviamente, l’intelligenza artificiale non può e non deve assolutamente sostituire la bellezza della libera espressione. Da editor, Carmen sa individuare immediatamente se un testo che le viene proposto è originale o meno. Comunque, è una risorsa che non va trascurata. Michele Bombacigno, invece, è un po’ più cauto per quanto riguarda l’uso che ne viene fatto, perché convinto che scrivere senza alcun aiuto possa essere imprescindibile. Una chiacchierata molto interessante e ascoltare le varie argomentazioni ha coinvolto il numeroso pubblico presente. Anna Consales