Presentazione del libro di Rita Corciulo “Gocce D’azzurro”, a cura del Rotary Club Brindisi

Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 18.30, Rita Corciulo presenterà il suo libro:”Gocce D’azzurro”. L’incontro, a cura del Rotary Club Brindisi, si terrà presso Santa Spazio Culturale, Ex Convento S. Chiara, Brindisi. Dialogherà con l’autrice, la giornalista Anna Consales. Gli interventi musicali saranno a cura del duo “Intrecci”, con Silvia Corbelli (voce, percussioni), e Maria Chiara Stomati (voce, chitarra). Ci sarà, inoltre, un’esposizione di opere d’arte di Silvia Del Genio. “Rita Corciulo è nata a Gallipoli, in provincia di Lecce, ed è un’insegnante di scuola dell’infanzia. Sempre più convinta che la poesia sia a tutti gli effetti la voce dell’anima, esordisce nel novembre 2024 con la silloge poetica “Gocce d’azzurro”, raccolta che vede come protagonista il mare in ogni sua naturale sfaccettatura. Trova meraviglioso poter scrivere su un foglio, esternare le proprie emozioni, provando a condividerle con coloro che ancora sanno apprezzare valori e sentimenti puri. “Mi piacerebbe che i miei versi suscitassero vibrazioni, disegnassero scenari in giorni ancora da vivere, lasciando una traccia indelebile nel cuore del lettore”, questo il pensiero della poetessa Rita e io non posso che essere perfettamente d’accordo con lei- Pasquale Cavalera”. Durante la serata, inoltre, saranno presentati tre nuovi soci che faranno ufficialmente parte del Rotary Club Brindisi. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.