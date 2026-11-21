Presentazione del libro “Le regole del gioco, dal terrorismo alle spie russe”. Dopo L’Aquila avrà luogo anche a Brindisi

Una serata dedicata alla presentazione di un libro attraverso cui è possibile comprendere i problemi provocati al paese dal terrorismo ed il ruolo del controspionaggio. Si è svolta a L’Aquila su iniziativa dell’avv. Lucio Conturone. Il libro è “Le regole del gioco. Dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani”. Si tratta di un saggio autobiografico di Marco Mancini, ex funzionario e dirigente dei servizi segreti italiani.

Un argomento di grande attualità, anche sulla base degli scenari mondiali e dei conflitti presenti in molti posti del mondo.

Alla presentazione ha partecipato anche l’operatore di settore brindisino Raffaele Iaia il quale ha già annunciato che l’evento sarà replicato anche a Brindisi, ovviamente alla presenza dell’autore del libro.

“La sicurezza e la riservatezza del nostro paese, anche a fronte degli scenari internazionali – afferma Iaia – merita approfondimenti e la pubblicazione del dott. Mancini va proprio nella direzione giusta, anche sulla base della sua lunga e prestigiosa carriera nei servizi segreti”.