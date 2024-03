Sabato 23 marzo alle 18.30 Castello Imperiali ospiterà la prima presentazione del libro “Proverbi Francavillesi – il vernacolo, le sue forme, la sua storia” di Salvatore Lupo.

Il volume, che raccoglie 1120 testi in vernacolo francavillese, prende spunto da un lavoro di ricerca condotto da alcuni studenti del Liceo Classico che, guidati dall’autore, nei primi anni ’80 raccolsero le testimonianze linguistiche più antiche della Città. Proverbi, indovinelli, modi di dire, cantilene, filastrocche e scioglilingua che costituiscono il corpo dell’opera testimoniano l’origine contadina di Francavilla Fontana e riescono a fotografare frammenti di vita quotidiana.

Salvatore Lupo ha legato il suo nome al Liceo Classico “Vincenzo Lilla” dove ha insegnato per tutta la sua carriera Lingue e Letterature classiche. Da divulgatore e ricercatore ripercorre da anni gli aspetti della storia locale e delle vicende culturali contemporanee negli incontri periodici dell’Associazione degli ex alunni liceali di Francavilla Fontana di cui è fondatore e presidente. Ha coordinato e recensito negli anni iniziative editoriali e teatrali con lavori e contributi. Ha all’attivo diverse pubblicazioni tra cui “La lezione di Cesare Pavese: mito, realtà, poesia e morte” e l’“Annuario del Liceo Classico V. Lilla 1999-2000”. Ha curato l’adattamento e la messinscena de “Le nuvole” di Aristofane e scritto per il teatro “Nostalgie” e “Una storia difficile: G. Sand e F. Chopin”.

La presentazione sarà aperta dai saluti del Sindaco Antonello Denuzzo e del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno. Relazioneranno i docenti di linguistica Debora De Fazio dell’Università della Basilicata e Marcello Aprile dell’Università del Salento. Condurrà la serata Tommaso Resta.