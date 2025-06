Presentazione del libro “Un tempo per ogni cosa” di Pierangela Del Prete

Presentato anche nel Salento, al confine delle province di Brindisi e Lecce, il libro di Pierangela Del Prete “Un tempo per ogni cosa”. Una “due giorni” di ricordi, viaggi ideali in un Salento soleggiato e pieno di profumi, fedele ai suoi riti a alle sue tradizioni, tra matriarcato del Sud ed emigrazione al Nord : tutto questo accompagnato dall’ esecuzione di brani musicali della tradizione salentina, quali ” Quannu te ‘lai la facce la matina” e ” Lu rusciu te lu mare”. Ma anche altro, come la bellissima canzone ” ‘ A vucchella ” , testo di D’Annunzio e musica di Tosti, brani magistralmente eseguiti da Savio De Filippis. A Cellino presso Giardini Palazzo Baronale e a San Donaci presso la sede Unitalsi Sottosezione di Brindisi, intorno al libro di racconti” Un tempo per ogni cosa ” si è snodato il dialogo sulla tecnica letteraria e sulla funzione della narrativa oggi. I Presidenti dell’associazione Kelainos e dell’ Unitalsi, Emanuela De Marco e Antonella De Filippis , padrone di casa squisite. Nella prima serata dialogo con Ornella Di Marco, con interventi di Cosimo Miccoli, nella seconda serata dialogo con Antonella De Filippis e letture di Nicola Panna, Giuditta De Filippis, Antonietta Russillo. Preziosa la presenza nei due incontri dei due Sindaci, Marra di Cellino, e Miccoli, di San Donaci.