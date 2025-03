Presentazione del progetto “trattamento riabilitativo post chirurgico nella donna operata al seno”

Lunedì 10 marzo alle ore 10, nella sala Appia della direzione generale in via Napoli, sarà presentato il progetto “Trattamento riabilitativo post chirurgico nella donna operata al seno” patrocinato dalla Asl Brindisi e finanziato dal Comitato regionale Komen Puglia.

Per la Asl interverranno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il dirigente responsabile della Uosd Chirurgia senologica Stefano Burlizzi, la referente del progetto Manuela De Michele, fisioterapista con esperienza specifica nel trattamento di riabilitazione delle pazienti operate per carcinoma mammario. Per la Komen Puglia sarà presente Linda Catucci, presidente del Comitato regionale.

Il progetto ha durata di 6 mesi ed è rivolto in particolare alle donne che sono state sottoposte a intervento di dissezione ascellare che necessitano di riabilitazione motoria per ottenere in tempi brevi il recupero funzionale dell’arto interessato.