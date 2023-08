CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI 2023

Presso la Sala M. M. Guadalupi del Comune di Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma degli eventi religiosi e civili relativi alle prossime festività dei Santi Patroni della città. È intervenuto il Sindaco Giuseppe Marchionna, don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, e l’Assessore Luciano Loiacono. Per quanto riguarda gli eventi religiosi, il vero fulcro di tutto, inizieranno il 24 agosto. Sabato 26 agosto si terrà la Processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi che partirà dal Santuario di Santa Maria degli Angeli fino ad arrivare alla Cattedrale. Un programma molto ricco con tanti eventi. Per quanto riguarda il programma civile, tante sono le iniziative culturali anche in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Il Sindaco ha focalizzato l’obiettivo principale fella festa che è quello di farne un’occasione per una cittadinanza responsabile. Si dovrebbe, finalmente, mettere fine ad una serie di comportamenti poco civili, come, ad esempio, l’uso improprio dei monumenti, pratica a cui, purtroppo, stiamo spesso assistendo. Il bene comune si preserva tutti insieme per riscoprire, così, l’amore per questa città, altrimenti si dovranno affrontare emergenze di vario genere. L’obiettivo è quello di proporre attività che possano coinvolgere tutte le fasce di età. Ci saranno le bancarelle, circa 90 stalli che verranno posizionati con una distanza maggiore. Una settantina saranno collocate sui corsi principali, mentre l’area food sarà sul lungomare. Non poteva mancare lo spettacolo pirotecnico e quest’anno si prevede una durata maggiore e un’attenzione ulteriore alla bellezza dell’evento. Per quanto riguarda l’area parcheggio, si sta pensando all’ipotesi di attrezzare una grande area presso la zona ex capannone che verrà opportunamente collegata al centro cittadino. I festeggiamenti sono stati organizzati con tanto impegno e si spera che possano rappresentare un bel momento di aggregazione. È la prima festa patronale di questa amministrazione e tanta è l’aspettativa affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. La tematica centrale che è stata scelta è “il Mediterraneo”. Anna Consales