Presentazione della convenzione per la necropoli a cremazione di Torre Guaceto

Martedì 15 ottobre 2024 alle ore 9.00, nella sala Francigena della direzione generale della Asl Brindisi in via Napoli, è indetta una conferenza stampa per la presentazione del progetto “La necropoli a cremazione di Torre Guaceto: diagnostica per immagini e gemello digitale per l’analisi dei resti umani antichi e la ricostruzione dei costumi funerari della tarda età del bronzo”.

Per la realizzazione del progetto è stata stipulata una convenzione, di durata triennale, tra Unisalento, Isbem, Cetma e Asl Brindisi, che formalizza un rapporto di collaborazione sugli studi in atto cui la Asl fornirà un contributo specifico alle ricerche archeologiche in corso nella necropoli protostorica a cremazione di Torre Guaceto, da un lato utilizzando la diagnostica per Immagini per lo studio dei resti umani antichi e l’analisi dei costumi funerari della Tarda Età del Bronzo e, dall’altro, nella realizzazione di gemelli digitali delle testimonianze funerarie che possano favorire la realizzazione di contenuti destinati alla valorizzazione e fruizione immateriale del patrimonio archeologico rinvenuto nel sito di elevato valore naturalistico.

Intervengono: