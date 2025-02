Presentazione della Nuova App Gratuita per gli Operatori Commerciali del DUC “Città degli Imperiali”

Giovedì 20 febbraio 2025 a Francavilla Fontana, presso la Sala Leonardo di Castello Imperiali, si terrà la

conferenza di presentazione della nuova App del Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana.

Nell’occasione ci sarà la possibilità per gli esercenti di aderire direttamente ad Apposto InRete, ovvero alla

web/App gratuita pensata per supportare e valorizzare le attività locali.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Puglia e dal Comune di Francavilla Fontana è stato messo a punto

dal DUC Città degli Imperiali, l’associazione che vede al proprio interno l’Amministrazione comunale in sinergia

con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, con l’obiettivo di promuovere il commercio e

migliorare la visibilità dei negozi dell’area, offrendo una serie di vantaggi e servizi comuni agli stessi operatori

commerciali.

Aderire al progetto significa poter usufruire di una vetrina digitale personalizzata, dove ogni attività

commerciale avrà la possibilità, usufruendo di una dashboard estremamente accessibile ed intuitiva, di presentarsi

online con una descrizione dettagliata dei propri servizi, prodotti e offerte mediante testi ed immagini. In questo

modo, i commercianti avranno l’opportunità di essere presenti su una piattaforma territoriale, in cui vengono

suggeriti itinerari e promossi eventi, e raggiungere un pubblico più ampio richiamando nuovi clienti, senza

implementare i propri costi.

Inoltre, l’app include una funzione di prenotazione appuntamenti, che consentirà ai clienti di fissare

comodamente un incontro o una consulenza, o ancora di prenotare un tavolo al ristorante o un cocktail al bar,

migliorando notevolmente l’efficienza e la gestione delle richieste.

Insomma, l’Apposto InRete si propone di racchiudere in un click tutta l’offerta commerciale dell’area in un contesto

identitario, garantendo visibilità, accessibilità e convenienza.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire la crescita e la digitalizzazione del commercio locale,

contribuendo alla creazione di un’economia sempre più moderna e inclusiva.

Per aderire al progetto e scaricare l’app, i commercianti potranno richiedere il modulo di adesione al 0831.523190

ed inoltrarlo compilato all’indirizzo mail dedicato apposto.duc@gmail.com. Si potrà aderire anche durante la

conferenza di presentazione.