PRESENTAZIONE PERSONALE FOTOGRAFICA DI FRANCESCO MAURO

Erosione è una personale fotografica di Francesco Mauro, un progetto di 20 fotografie inedite scattate in alcune zone di quella che fu la S.A.C.A. (Società Cantieri di Aeroporto), un racconto tra passato e presente. La scoperta dell’ex SACA è un viaggio tra il possesso della natura e il passaggio dell’uomo nel contesto urbano odierno.



Il 3 aprile alle ore 10.00 presso la caffetteria letteraria Nervegna è indetta una conferenza stampa e la presentazione dell’intero progetto, grazie al contributo del Prof. Giacomo Carito e del Prof. Emanuele Amoruso, i quali introdurranno e racconteranno cos’è stata per Brindisi la SACA e cosa ha lasciato nella memoria della città.



La mostra sarà verrà inaugurata il 6 aprile alle ore 19.30 e resterà visitabile fino al 18 aprile 2023 presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, all’interno dell’ex convento di Santa Chiara, in Via S.Chiara, 2



Calendario apertura

Giorno 6 aprile inaugurazione ore 19:30

giorni 7 e 8 aprile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30

giorno 9 aprile dalle ore 16:00 alle ore 19:30

giorno 10 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per visita mattutina di Pasquetta

dal giorno 11 al giorno 18 aperta dalle ore dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30