PRESENTAZIONE VOLUME RADIO E TV LOCALI, PAGLIARO: “DAL CORECOM UNA GRAVE DISATTENZIONE. LAMPANTE L’ASSENZA DI RAPPRESENTANZA TERRITORIALE”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani

«Le gravi disattenzioni in relazione agli inviti in occasione della presentazione presso il Consiglio Regionale del volume “Storia della comunicazione e dell’informazione in Puglia”, dedicato alle radio e alle tv locali, è la lampante dimostrazione del totale scollamento con la realtà da parte del CoReCom Puglia. Non sono passate inosservate le assenze di alcune tra le principali emittenti radio-televisive del territorio salentino all’appuntamento di domani e che si aggiungono alle continue discriminazioni verso le nostre realtà territoriali. La miopia del CoReCom, il Comitato regionale per le comunicazioni, sfiora l’assurdo. Appare evidente – e questa ne è una plastica dimostrazione – il deficit di rappresentanza del Salento all’interno de CoReCom stesso, che di fatto non garantisce equilibrio nelle scelte e nelle decisioni. Un fatto grave che, a questo punto, deve trovare rimedio al più presto possibile.

Invito il CoReCom, sempre solerte a segnalare le irregolarità – anche le più disparate – a garantire sin da ora il giusto sostegno alle radio e alle televisioni territoriali tutte, realtà importanti che assicurano l’informazione quotidiana ai cittadini pugliesi. Nel prossimo appuntamento per il rinnovo del CdA del CoReCom tali criticità dovranno necessariamente essere superate.