“PRESENTIMENTI”, IL NUOVO LIBRO DI MICHELE BOMBACIGNO

Da pochi giorni è uscito “Presentimenti”, il nuovo libro di Michele Bombacigno. Già nel 2020 lo scrittore brindisino ci aveva affascinato con il romanzo “L’aggiustatore di libri” che ha riscosso un grande successo. Con il nuovo libro Michele riesce a rapirci completamente. La sua narrazione crea una stupenda empatia con i vari personaggi che popolano i 12 racconti da cui emerge un coinvolgimento, spesso, in prima persona dello scrittore. Tanti i ricordi autobiografici, momenti vissuti dall’autore in prima persona e riportati alla memoria con sensibilità. Tanti i personaggi femminili, dalla ragazza più bella della festa e la timidezza che frena la voglia di invitarla a ballare alla ragazza incontrata ogni mattina nei pressi dell’ufficio postale, un’ulteriore occasione persa di una probabile relazione. Amori mai iniziati e che forse avrebbero potuto avere un finale differente. Racconti di calcio che prendono il lettore, come Italia-Germania 5-3 che ci fa rivivere quella notte fantastica che ha fatto sognare l’Italia. Il papà che vede il replay e pensa sia un nuovo gol. L’avaro che tiene un taccuino per annotare tutte le spese e che il pensiero di avere perso moglie e figli significherà per lui un ulteriore taglio delle spese. L’uomo che perde il treno e, costretto ad una fermata in un luogo sperduto, trova il fantomatico bar “La Fenice” e fa un incontro inaspettato. E se il treno non si fosse fermato? Esisteva veramente quel bar? Un effetto sliding doors che riesce a creare una situazione al limite del paradossale. Il racconto del viaggio a Barcellona alla scoperta delle origini della famiglia. Tante sensazioni, tanti presentimenti, un assoluto e inaspettato coinvolgimento del lettore che, letteralmente, “divorerà” le pagine sempre più curioso di scoprire i 12 racconti. Michele Bombacigno ci regala un testo che avvince grazie ad una narrazione delicata e scorrevole. Anna Consales