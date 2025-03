Presenza del Lupo. Prevenzione danni in agricoltura e zootecnia

Secondo step dello studio relativo alla presenza del lupo, che fa parte della fauna selvatica, nella regione Puglia, in particolare nel territorio brindisino. Secondo convegno organizzato dal Centro Faina Selvatica della Provincia di Brindisi, gestito dalla Santa Teresa spa, presso Mediaporto di Brindisi. Dopo aver affrontato nel primo appuntamento l’aspetto di una corretta comunicazione quando si tratta l’argomento lupo, oggi si e’ parlato della prevenzione dei danni che il lupo o altra fauna selvatica potrebbe arrecare alla zootecnia e agricoltura. Si confrontati esperti tecnici del settore, veterinari, funzionari della Regione, nucleo di polizia ambientale e docenti universitari. Due gli aspetti che si sono messi in evidenza. Il lupo non fa male all’uomo ed e’ per questo motivo che, ad esempio, un gregge di pecore dovrebbe contemplare sempre la presenza di un pastore. Mai lasciare sole le pecore. Quindi, la giusta prevenzione. E poi la circostanza dei ritardi dei ristori da parte delle istituzioni preposte ad allevatori e agricoltori per i danni subiti. Sono intervenuti Angelo Galasso per la Regione Puglia, il ten. col. Sandro D’Alessandroper la Polizia Firestale, il veterinario Asl Br, Donato Sole, il prof. Antonio Camara di UniBa, il biologo Francesco Cozxoli, il fotografo Antonio Iannibelli e il giornalista Stefano Martella. Ha introdotto e coordinato i lavori la biologa Paola Pino d’Astore, responsabile del Centro Dauna Selvatica della Provincia di Brindisi.