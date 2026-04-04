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Presenza di carpe alla foce del canale Cillarese. Ass. Antonucci: “Abbiamo chiesto l’intervento dell’Asl”

Lo sversamento di una gran quantità di acqua dall’invaso del Cillarese, dovuto alle piogge intese dei giorni scorsi, ha determinato lo scivolamento a valle di una gran quantità di carpe che adesso stazionano nel canale che sfocia nel seno di Ponente del porto interno. “Il rischio – afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi Livia Antonucci – è che qualcuno possa raccogliere questi pesci pur in assenza di garanzie dal punto di vista sanitario. Per questo, attraverso il comando della Polizia Locale, abbiamo interessato le autorità sanitarie dell’Asl per eventuali provvedimenti da assumere a tutela della salute pubblica”.

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