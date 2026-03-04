Presidio della Protezione Civile – Visita del Prefetto Aprea

Nel pomeriggio di ieri (martedì 3 marzo) il Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, ha visitato il

Presidio logistico operativo territoriale di Protezione civile della Regione Puglia attivo dal 2022 in

provincia di Brindisi e dove ha sede il Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione

civile.

Accompagnato dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Chiara Protopapa, Dirigente dell’Area Protezione

Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, il Prefetto ha incontrato il presidente

del Coordinamento provinciale del volontariato, Giannicola D’Amico, e il Consiglio Direttivo dello

stesso organismo, visitando la struttura presso la quale sono presenti uffici, sala conferenze e

formazione e magazzini utilizzati durante tutto l’anno per le attività istituzionali della Regione

Puglia e per le attività a supporto del volontariato, oltre che la sala decisioni, la sala operativa e

sala radio, e la foresteria che sono utilizzate in caso di emergenza. Presso la stessa struttura sono

dislocati numerosi mezzi operativi e attrezzature per le emergenze.

La struttura è attiva ogni estate durante la campagna Anti-Incendio Boschivo e coordina le attività

di monitoraggio delle aree a rischio incendio e le attività di gemellaggio tra regioni, ed è pronta ad

essere attivata per qualsiasi criticità che dovesse verificarsi sul territorio provinciale. Il Presidio

logistico operativo territoriale di Montalbano ha svolto anche un ruolo fondamentale per le attività

di supporto alle forze dell’ordine e di assistenza alla popolazione durante il G7 del 2024.

Il Prefetto, in conclusione alla visita, ha espresso grande soddisfazione per la presenza sul territorio

provinciale di un simile presidio e ha rivolto apprezzamenti al volontariato di Protezione civile che,

da sempre, nell’intera provincia fornisce un supporto fondamentale a tutto il sistema di Protezione

civile ad ogni livello.