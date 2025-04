Presidio Di Summa – Caroli (Fdi): Le risorse del PNRR spese ancora in maniera irrisoria e il rischio è di doverle restituire entro giugno 2026

“La scadenza del PNRR è prevista per il 30 giugno del 2026, praticamente fra poco più di un anno. Per quella data le opere previste nel programma devono essere finite e rendicontate, pena la restituzione dei finanziamenti all’Unione Europea! Lungi da me essere la cassandra brindisina, ma posso non essere preoccupato nel sentire che per l’utilizzo delle risorse per la Centrale operativa dell’ex ospedale brindisino Di Summa, a dicembre scorso, è ferma al 14%, mentre quella per la Casa di comunità, sempre dello stesso presidio, del 7,1%.

“Non metto in discussione quanto affermato oggi in Commissione Sanità dal direttore dell’Area gestione tecnica della ASL BR, Sergio Maria Rini, intervenuto al posto del commissario, Maurizio De Nuccio (sempre troppo impegnato per venire in audizione!), ovvero che essendoci più imprese interessate si sono trovati di fronte a progetti diversi e che, quindi, si è perso tempo nell’unificare i progetti, non solo, ma altri ostacoli hanno resi difficile procedere in maniera spediti.

“È evidente che nessuno vuole puntare il dito contro nessuno, ma è pur vero che in ballo c’è l’opportunità di fornire ai brindisini un’assistenza migliore con risorse europee e straordinarie, che non dobbiamo assolutamente perdere. Per questo motivo ho chiesto di monitorare costantemente l’andamento: ho chiesto al presidente della Commissione, Mauro Vizzini, di aggiornare la seduta sull’argomento a giugno prossimo, quando ci vorrà esattamente un anno per consegnare il tutto, per capire a che punto sono i cantieri.”