PRESIDIO NOTTURNO DI 64 LAVORATORI SANITASERVICE, DA OGGI SENZA STIPENDIO

Passata la notte intera presso le pertinenze esterne dell’ ex Ospedale DiSumma i lavoratori non si fermano e continuano a chiedere il rinnovo dei contratti. Trattasi di 45 ausiliari e 18 amministrativi. Precisamente 64 lavoratori e famiglie che non avranno garantito uno stipendio da oggi: uomini e donne con bimbi piccoli che hanno lavorato incessantemente in pandemia garantendo il servizio negli hub vaccinali. La cosa strana e’ che sono arrivate 40 mila dosi in Asl Brindisi da somministrare e che quindi riparte la campagna vaccinale gia’ calendarizzate. Ma ci chiediamo e chiediamo a gran forza al Dg della Asl Brindisi e all’ amministratore Sanit√†Service con quale personale? A garanzia della tutela dei servizi all’ utenza e delle posizioni occupazionali di questi precari da garantire resteremo al fianco di questi lavoratori come avvenuto anche nelle ore notturne odierne fino alla risoluzione di questa vertenza unitaria. FpCgilBrindisi Chiara Cleopazzo Uil Fpl Facecchia Luca Cisl Fp LaCorte Giuseppe Fials Elena Marrazzi