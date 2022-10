PRESSO LA PARROCCHIA SS. ADDOLORATA “LA PIETÀ” SI TERRÀ UN CORSO D’ARTE PRESEPIALE

Presso la Parrocchia SS. Addolorata “La Pietà”, Brindisi, è stato organizzato un evento molto importante:”Nacque nel mondo un Sole”, corso d’arte presepiale e scenografie natalizie. Un modo per riscoprire e valorizzare la tradizione del Presepe nella famiglia, luogo di comunità, dove cresce e si rafforza la fede cristiana. L’idea nasce da alcuni parrocchiani che da anni realizzano veri e propri manufatti che, in occasione del periodo natalizio, vengono esposti in giro per la provincia. Il primo appuntamento sarà il 25 ottobre 2022 alle ore 17.30 e, poi, ogni martedì fino al 13 dicembre. Un’occasione unica per approfondire la nascita ed il significato del Presepe e del Natale, con particolare riferimento al primo Presepe realizzato da S. Francesco nel 1223. “I Francescani, imitando quello che fece Francesco nel 1223, vogliono vedere con gli occhi della carne il mistero del Dio fatto uomo e lo fanno con il Presepe.” Tanta è stata la curiosità per un progetto così interessante e in molti si sono iscritti per partecipare. Durante gli appuntamenti saranno svolte varie attività : realizzazione di una scenografia natalizia; studio delle proporzioni; scelta dei materiali; parti tecniche e funzionali; pitturazione e utilizzo della resina; vegetazione e oggettistica. Sicuramente un’esperienza che arricchirà tutti i partecipanti che potranno così prepararsi al Santo Natale sentendosi parte attiva di un bellissimo progetto. Anna Consales