PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER ALUNNE E ALUNNI DEL “FERMI MONTICELLI” DI BRINDISI

Un prestigioso riconoscimento per alcune studentesse e studenti della classe 4BS del Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli di Brindisi”. I ragazzi, il 20 maggio 2022, si sono recati a Roma, accompagnati dalla prof.ssa Rubino, e hanno ricevuto il primo premio per avere partecipato al concorso “Donne e Ricerca in Fisica: opportunità, ostacoli sfide”, con il progetto “La Valle proibita”. Il concorso, per le scuole secondarie di II grado, giunto alla terza edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare studenti e studentesse sul tema della parità di genere nella ricerca scientifica e offrire, così, un’occasione per approfondire la conoscenza delle opportunità che lo studio della fisica offre.