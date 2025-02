Prestigioso riconoscimento per la scuola di danza “La Maison de la Danse”

Un prestigioso momento per la scuola di danza Asd “La Maison de la Danse”, diretta con passione e competenza dalle maestre Annalisa e Maristella Monaco, dove nella giornata di ieri, martedì 25 febbraio 2025, si sono tenuti gli esami interni degli allievi. La scuola, che concentra il proprio impegno sulla danza di qualità, si distingue non solo per la preparazione tecnica, ma anche per la capacità di formare danzatori pronti ad affrontare il panorama professionale internazionale.



Gli esami interni, momenti di crescita e verifica per gli allievi, sono stati impreziositi dalla presenza, nella sede di Via Osanna 58, a Brindisi, di una commissione d’eccellenza che ha visto la partecipazione del maestro Alen Bottaini, uno dei più rinomati esponenti della danza internazionale, chiamato a ricoprire un ruolo di prestigio. Bottaini, direttore artistico della Aba Alen Bottaini Academic Ballet Program, è un nome che non ha bisogno di presentazioni nel mondo della danza accademica e con la cui realtà la Asd “La Maison de la Danse” è affiliata. Programmi educativi di altissimo livello caratterizzano le scuole che, nel preparare giovani danzatori adottano un approccio rigoroso e completo, offrendo corsi di formazione che spaziano dalla danza classica alla contemporanea, con un forte focus sulla preparazione tecnica e artistica.



Il legame tra “La Maison de la Danse” e la Aba Alen Bottaini Academic Ballet Program è una testimonianza della qualità del lavoro che la scuola ha saputo instaurare nel corso degli anni. La scuola di danza delle sorelle Monaco, infatti, è connessa al programma di formazione di Bottaini, confermando il suo status di eccellenza.



Questi esami rappresentano un momento significativo anche per le insegnanti, che con grande dedizione hanno saputo trasferire ai propri allievi non solo la tecnica, ma anche l’amore per un’arte che richiede sacrificio, disciplina e passione.



La prossima primavera, un altro evento di rilevanza internazionale arricchirà il calendario della scuola: a Menton, in Francia, si terranno gli Esami Internazionali della Aba Alen Bottaini Academic Ballet Program, occasione imperdibile per i danzatori di esibirsi e mettersi alla prova a livello globale. Gli esami di Menton rappresentano un’opportunità per i giovani talenti di confrontarsi con una giuria internazionale, di far emergere le proprie capacità tecniche e artistiche, e di entrare in contatto con le realtà più prestigiose del panorama della danza.



In un contesto in cui la formazione nella danza è sempre più professionale e integrata con il mondo lavorativo, “La Maison de la Danse” continua a distinguersi come un pilastro della preparazione dei danzatori, puntando sempre all’eccellenza e allo sviluppo di nuovi talenti. Il futuro dei suoi allievi si preannuncia ricco di successi, grazie anche alla continua sinergia con il maestro Bottaini e il programma di formazione che porta il suo nome.



«Gli esami che le nostre allieve hanno affrontato sono stati tutti di alto livello, ma loro li hanno sostenuti egregiamente grazie al lavoro che svolgiamo – hanno commentato le maestre Annalisa e Maristella Monaco – Questo è solo l’inizio considerando che La Maison è de la danse è nata solo da pochi anni e siamo orgogliose dei passi raggiunti in così poco tempo».