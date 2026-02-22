Prestigioso riconoscimento per Nico Taveri, che porterà Brindisi a Casa Sanremo!

Un prestigioso riconoscimento per il brindisino Nico Taveri che farà parte della squadra di pizzaioli, coordinata da Enzo Piedimonte, che guiderà i forni della Gambero Rosso Pizza Court durante il festival di Sanremo. Nico Taveri, con altri grandi nomi del mondo della pizza e della Guida alle Pizzerie d’Italia 2026 di Gambero Rosso, avrà così la possibilità di condividere un’esperienza molto entusiasmante. Dal 28 febbraio sarà a Casa Sanremo con il suo team per rappresentare la pizza italiana. Un’esperienza unica per un ragazzo che con la sua pizzeria Brunda, è una vera e propria istituzione per la città di Brindisi. Nico Taveri, un ragazzo nato a Brindisi il 6 gennaio 1992, è riuscito a realizzare il suo sogno. Dopo essersi diplomato presso l’ Alberghiero di Brindisi, si è dato subito da fare. Ha lavorato in alcuni villaggi turistici e, poi, ha deciso di andare in Germania e, precisamente, a Norimberga, Dusseldorf e Monaco. L’ esperienza tedesca è stata molto importante. Ritornato in Italia, nella sua Brindisi, ha lavorato in un noto ristorante del posto. Finalmente, dopo tanto lavoro e sacrifici vari, è riuscito ad aprire un locale tutto suo:”Brunda”, Pizzeria- Birreria, inaugurato il 18 dicembre 2016 in piazza Dante. Nico si definisce un “piccolo imprenditore della ristorazione”. È bello vedere l’ entusiasmo di questo giovane, la sua voglia di realizzarsi, la sua professionalità. Nico ha “inventato” tante pizze, con ingredienti innovativi e nomi particolari. Un giovane brindisino che è riuscito a coronare il suo sogno e che continua a impegnarsi con successo ed entusiasmo. Ogni pizza racconta una storia e questa storia parte da Brindisi- direzione Sanremo! Complimenti Nico! Anna Consales