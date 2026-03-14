Prevenzione del tumore al seno: incontro al Liceo Classico “Marzolla” con i medici dell’ASL

Informazione, consapevolezza e cultura della prevenzione al centro dell’incontro che si è svolto il 12 marzo presso l’Auditorium del Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, dedicato al tema della prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, e inserita tra le attività di educazione alla salute previste dal PTOF d’Istituto, si colloca nel solco delle riflessioni promosse dalla Scuola in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L’Auditorium ha accolto numerose studentesse, ma anche studenti provenienti da tutti gli indirizzi del Polo liceale Marzolla–Leo–Simone–Durano, segno del valore trasversale che il tema della prevenzione assume per le nuove generazioni e della crescente attenzione della scuola verso la promozione della cultura della salute.

All’evento hanno preso parte il dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, il dott. Alessandro Galiano, responsabile della UOSD di Senologia Territoriale dell’ASL Brindisi, la dott.ssa Alessia Maccagnano, dirigente medico della stessa struttura, e la prof.ssa Raffaella Argentieri, presidente della Fondazione “Di Giulio”, realtà impegnata da anni nella diffusione della cultura della prevenzione.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito come la prevenzione e una corretta informazione rappresentino strumenti fondamentali per la tutela della salute. Particolare attenzione è stata dedicata al valore della diagnosi precoce e all’importanza degli screening, ma anche alla necessità di promuovere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e di diffondere, soprattutto tra i giovani, una cultura della prevenzione responsabile.

La scuola, in questo senso, si conferma luogo privilegiato di formazione non solo culturale ma anche civile, capace di promuovere percorsi di sensibilizzazione che coinvolgono studenti e studentesse in tematiche di grande rilevanza sociale.