Al via il corso “Prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy – Evoluzione normativa”. Sono tre le edizioni dell’evento organizzato dall’Ufficio formazione delle Asl e in programma il 2, 3 e 4 dicembre nel Polo universitario di Brindisi. Il corso, il cui responsabile scientifico è la direttrice amministrativa della Asl, Loredana Carulli, è rivolto a tutte le professioni (fino a un massimo di 100 partecipanti per edizione) e prevede l’assegnazione di 4 crediti ECM. L’obiettivo è offrire al personale un quadro aggiornato sugli adempimenti normativi e sugli strumenti operativi per coniugare il diritto alla trasparenza con la tutela dei dati personali e la prevenzione degli illeciti.

I lavori avranno inizio alle 8 con i saluti istituzionali e la presentazione del corso. La mattinata sarà poi suddivisa in tre moduli tematici. Il primo è la prevenzione della corruzione nella PA con interventi di Laura D’Angeli e Marcello Bacca; il secondo la trasparenza amministrativa e il diritto di accesso con Barbara Garnero, Raffaella Notarpietro e Adelaide Putignano. Alla protezione dei dati personali (privacy e Gdpr) e alla comunicazione nella Pubblica Amministrazione sanitaria sarà dedicato l’ultimo modulo con Laura D’Angeli e Giacomo Dachille.