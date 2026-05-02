Prevenzione delle dipendenze tra i giovani: incontro informativo il 4 maggio 2026 a Brindisi

L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi, in collaborazione con l’AMMI – Associazione Mogli Medici Italiani, Sezione di Brindisi, promuove una giornata di informazione e prevenzione dedicata al tema dell’uso e abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i giovani.

L’iniziativa si terrà il prossimo 4 maggio 2026 a partire dalle ore 10:30 presso l’Aula Magna della sede centrale Marzabotto-Virgilio ed è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’incontro è inoltre aperto alla partecipazione delle famiglie.

L’evento si inserisce nel quadro delle “Linee guida ministeriali per l’educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze”, in particolare in riferimento alla nota ministeriale n. 5206 del 3 ottobre 2025, che sottolinea l’importanza di azioni integrate tra scuola, territorio e servizi sanitari per promuovere corretti stili di vita e contrastare i comportamenti a rischio tra gli adolescenti.

Durante la giornata interverranno l’Arch. Luigia Massarelli, Presidente AMMI – Donne per la Salute Sezione di Brindisi, il Dott. Salvatore De Fazio, Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Brindisi, la Dott.ssa Simona Capraro, Dirigente Psicologo SERD di Mesagne (BR) – Referente Progetto G.A.P. (gioco d’azzardo patologico) A.S.L. Brindisi, che affronteranno tematiche legate alle dipendenze da sostanze e ai nuovi fenomeni di dipendenza comportamentale, con un approccio informativo e preventivo.

L’iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza dei giovani rispetto ai rischi connessi all’uso di alcol e droghe, promuovendo al contempo una cultura della salute e della responsabilità, in linea con gli obiettivi educativi nazionali e con le finalità della rete “Scuole che promuovono salute” di cui anche l’IC Bozzano-Centro è membro.

“La scuola rappresenta un presidio fondamentale per la crescita dei ragazzi, non solo sul piano culturale ma anche su quello civico e sociale. È nostro dovere offrire occasioni di confronto qualificato su temi così rilevanti.”

L’incontro rappresenta un importante momento di collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazioni e servizi del territorio, a conferma dell’impegno condiviso nella tutela del benessere delle nuove generazioni.