Prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’usura e del racket. Oggi vertice in Prefettura



Presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi, si è tenuta una riunione dell’Osservatorio provinciale sull’usura per monitorare il fenomeno e implementare le misure di prevenzione e contrasto. È intervenuto il Prefetto Maria Grazia Nicolò, Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Un incontro molto importante perché è necessario promuovere la diffusione della cultura della legalità, prevenendo situazioni di rischio usura e agevolare, così, il pieno reinserimento delle vittime nel circuito economico legale. È importante la collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e le organizzazioni no profit per attivare misure di prevenzione e contrasto efficaci per riuscire a sostenere le vittime dei reati di usura. L’usura è, purtroppo, un fenomeno dannoso che colpisce molte persone che hanno necessità di un valido supporto per aiutarle a uscire dalla situazione di difficoltà e reinserirle nella legalità. Le norme ci sono, le istituzioni ci sono, ma è necessario lavorare in squadra così da riuscire ad affrontare il problema in modo efficace. Anna Consales